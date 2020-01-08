В Перми построят центр водных видов спорта

8 Янв. 2020 2020-01-08T16:30:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшее лето не дало возможность пермякам поплавать в местных реках. Возможно, это стало толчком для решения пермских властей о создании в городе нового центра для занятий водными видами спорта.

Сейчас в Перми большинство бассейнов с длиной дорожки в 25 метров. В них можно и плавать, и учить детей плаванию, но вот для спортивных тренировок и состязаний они не пригодны. Дорожки в 50 метров есть только в «Олимпии» и бассейне «БМ».

Вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко была представлена концепция центра для занятий водными видами спорта, который могут построить к 2023 году на территории УДС «Молот». Но только после выкупа и самого дворца спорта, и его территории.

Планируется, что в новом центре появятся дорожки на 50 метров, где будет возможно проведение крупных соревнований по плаванию и подводному плаванию.

ИСТОЧНИК KP.RU