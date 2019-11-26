Бассейны Перми

Пермяки все чаще выбирают активный образ жизни: по выходным всей семьей отправляются на лыжную прогулку по зимнему лесу или идут в бассейны в Перми, чтобы просто поплавать. Публикуем список бассейнов Перми, куда можно прийти всей семьей. Кстати, не так давно в Перми открылось два новых бассейна, в планах строительство еще одного бассейна в Перми в Орджоникидзевском районе.

Список бассейнов Перми:

Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» ул. Мира, 41 3 бассейна: олимпийский 50-метровый, детский, глубоководный глубиной 5,5 м; гидромассажная зона, комплекс из 6 видов саун. Время работы: пон-пт c 07.00 - 22.30, суб-вс 08.00 - 22.30, тел. +7 (342) 214 46 92

Олимпийский 50-метровый бассейн в спорткомплексе "Олимпия"Фото: Василий Вахрин

Спортивно-оздоровительный центр «БМ» ул. Коминтерна, 25 Длина бассейна - 50 метров, 8 дорожек. Мелкая часть 1,4 м., глубокая - 4,8 м. Температура воды +28 градусов. Система очистки воды - традиционная, то есть современные хлоросодержащие препараты и песчаные фильтры. Для отделки басcейна использован природный материал - мрамор, обладающий бактерицидными свойствами. Бассейн «БМ» внесен во Всероссийский реестр объектов спорта. Время работы: пон-пт 07.00 - 23.00 суб-вс 08.00 – 23.00

Плавательный бассейн «Кама» ул. Краснополянская, 17 Плавательный бассейн «Кама» представляет собой спортивный комплекс с бассейном. Закрытый спортивный бассейн: 25 метров, 6 дорожек, глубина от 80 см до пяти метров. Вода обеззараживается хлорированием. Детский плавательный бассейн «Кама — малютка» представляет собой закрытый бассейн с размером чаши 5х8 метра и глубиной от 0,5—0,6 метра. Система очистки воды — рециркуляционная, с ежедневной полной смене. Способ обеззараживания — хлорирование. Время работы: пон – пт 06.45–20.15 сб – вс 08.15–20.15

Клиника-курорт «Тенториум» ул. Встречная, 37 Недавно здесь открылся новый бассейн с целебной минеральной водой. Она добывается из природных источников, расположенных на территории курорта. Теперь здесь два плавательных бассейна, наполненных минеральной водой. Новый бассейн размером 11 на 8 метров, глубиной 1,7 -1,9 м, его площадь составляет 88 кв. м. Рассчитан до 20 человек одновременно. Второй бассейн меньше, его глубина 1,5 -1,7 метра. Он подходит для детей и взрослых для оздоровительного и реабилитационного плавания. Малая чаша площадью 48 кв. м. рассчитана одновременно на 8-10 человек. Имеются льготные скидки для пенсионеров по возрасту и многодетных семей. Требуется медицинская справка от терапевта Время работы: 10.00 – 22.00 тел. +7 (342) 209-57-17

Фото: пресс-служба "Тенториум"

Бассейн МАУ ДО ДЮСШОР ул. Сысольская, д. 10/5 В бассейне четыре дорожки длиной 25 метров и 2,5 метровой «олимпийской» ширины. Дно бассейна расположено под уклоном, глубина мелкой части 120 см, глубокой - 180 см. Здесь проводятся тренировки по плаванию, аква-фитнес и свободное плавание. Со стороны глубокой части установлен помост со стартовыми тумбами, со стороны мелкой части поворотные щиты, выступающие над уровнем воды. Температура воды в бассейне 28-29 градусов. Время работы: пон - вс 07.00 - 23.00.

Бассейн с морской водой X-Fit «Жемчужина» ул. Газеты Звезда 46А Бассейн 25 метров. Аквааэробика, классическое плавание, реабилитационные курсы. Время работы: пон - пт 07.00-24.00, сб - вс 08.00-23.00