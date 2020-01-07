2020-01-07T16:33:24+03:00
Общество

"У вас совесть есть?" Пермяки обсуждают видео с мужчиной на инвалидной коляске, который чистит снег

Комментаторы разделились на три лагеря
Елена КОНОВА
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Кадр из видео из Instagram @chp_59Кадр из видео из Instagram @chp_59
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Видео с пермяком на инвалидной коляске, который чистит снег у новостройки, вызвало бурное обсуждение в сети.

В Instagram chp_59 появилось небольшое видео. На нем мужчина на инвалидной коляске чистит тротуар от снега и наледи у новостройки по улице Луньевская.

- У управляющей компании вообще есть совесть? Вот сколько прочистил, - говорит оператор за кадром. - А мамашки с колясками пользуются.

В комментариях под видео разгорелся настоящий спор. Одни считают, что мужчина-инвалид - молодец, и просто проявил инициативу, чтобы помочь окружающим. Другие упрекают оператора за съемку.

Видео из Instagram @chp_59.

- Лучше бы сам пошел и помог, чем снимать и "мамашек" осуждать, - пишут пользователи сети.

А третьи призывают позвонить в управляющую компанию и нажаловаться на происходящее, чтобы сотрудники приехали и почистили тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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