"У вас совесть есть?" Пермяки обсуждают видео с мужчиной на инвалидной коляске, который чистит снег

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:33:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Видео с пермяком на инвалидной коляске, который чистит снег у новостройки, вызвало бурное обсуждение в сети.

В Instagram chp_59 появилось небольшое видео. На нем мужчина на инвалидной коляске чистит тротуар от снега и наледи у новостройки по улице Луньевская.

- У управляющей компании вообще есть совесть? Вот сколько прочистил, - говорит оператор за кадром. - А мамашки с колясками пользуются.

В комментариях под видео разгорелся настоящий спор. Одни считают, что мужчина-инвалид - молодец, и просто проявил инициативу, чтобы помочь окружающим. Другие упрекают оператора за съемку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/753470" frameborder="0"></iframe> Видео из Instagram @chp_59.

- Лучше бы сам пошел и помог, чем снимать и "мамашек" осуждать, - пишут пользователи сети.

А третьи призывают позвонить в управляющую компанию и нажаловаться на происходящее, чтобы сотрудники приехали и почистили тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU