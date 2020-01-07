"У вас совесть есть?" Пермяки обсуждают видео с мужчиной на инвалидной коляске, который чистит снег
Видео с пермяком на инвалидной коляске, который чистит снег у новостройки, вызвало бурное обсуждение в сети.
В Instagram chp_59 появилось небольшое видео. На нем мужчина на инвалидной коляске чистит тротуар от снега и наледи у новостройки по улице Луньевская.
- У управляющей компании вообще есть совесть? Вот сколько прочистил, - говорит оператор за кадром. - А мамашки с колясками пользуются.
В комментариях под видео разгорелся настоящий спор. Одни считают, что мужчина-инвалид - молодец, и просто проявил инициативу, чтобы помочь окружающим. Другие упрекают оператора за съемку.
Видео из Instagram @chp_59.
- Лучше бы сам пошел и помог, чем снимать и "мамашек" осуждать, - пишут пользователи сети.
А третьи призывают позвонить в управляющую компанию и нажаловаться на происходящее, чтобы сотрудники приехали и почистили тротуар.
ИСТОЧНИК KP.RU