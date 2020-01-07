В авариях на трассе Пермь-Екатеринбург, где столкнулись более 20 машин, пострадали два человека

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:49:39+03:00

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Днем 7 января на участке трассы Пермь-Екатеринбург произошли массовые аварии. Они случились с разницей в несколько минут. Как сообщили в пресс-службе краевой полиции, в результате происшествия пострадали два человека. На месте до сих пор работают полицейские и медики.

Напомним, что, по предварительным данным, туман стал причиной массовых ДТП. На трассе образовалась пробка, временный объезд сделали через село Лобаново.

- На дорогах региона образовался гололед, местами появился туман, из-за чего ухудшилась видимость,- сообщили в пресс-службе. - Мы призываем водителей включать противотуманные фары и соблюдать скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU