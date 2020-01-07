7 Янв. 2020 2020-01-07T13:24:13+03:00

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В пермском аэропорту задерживаются рейсы из Москвы. Онлайн-табло на официальном сайте аэропорта сообщает, что на данный момент задерживаются как минимум десять рейсов.

- Утром в районе аэродрома наблюдался туман, поэтому некоторые авиакомпании решили дождаться улучшения видимости, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - На данный момент туман уже рассеялся, так что самолеты могут приземляться. Задержанные дневные рейсы из Москвы уже вылетели. Но туман плавающий, поэтому ситуация меняется.

Напомним, что туман стал причиной массовых аварий на трассе Пермь-Екатеринбург, которые произошли за несколько минут на одном и том же участке. Пострадали более 20 автомобилей. На месте ДТП до сих пор работают полицейские и медики. Сейчас на дороге образовалась огромная пробка, временный объезд сделали через село Лобаново.

ИСТОЧНИК KP.RU