2020-01-07T13:24:13+03:00
Общество

В пермском аэропорту задерживаются рейсы

Это связано с туманом
Елена КОНОВА
Поделиться:
На данный момент задерживаются как минимум десять рейсовНа данный момент задерживаются как минимум десять рейсовФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В пермском аэропорту задерживаются рейсы из Москвы. Онлайн-табло на официальном сайте аэропорта сообщает, что на данный момент задерживаются как минимум десять рейсов.

- Утром в районе аэродрома наблюдался туман, поэтому некоторые авиакомпании решили дождаться улучшения видимости, - сообщили в пресс-службе аэропорта. - На данный момент туман уже рассеялся, так что самолеты могут приземляться. Задержанные дневные рейсы из Москвы уже вылетели. Но туман плавающий, поэтому ситуация меняется.

Напомним, что туман стал причиной массовых аварий на трассе Пермь-Екатеринбург, которые произошли за несколько минут на одном и том же участке. Пострадали более 20 автомобилей. На месте ДТП до сих пор работают полицейские и медики. Сейчас на дороге образовалась огромная пробка, временный объезд сделали через село Лобаново.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В пермском аэропорту задерживаются рейсы
В Прикамье на трассе сгорел большегруз
В Перми ребенок получил травмы после катания на тюбинге
В Пермском крае в 2020 году отремонтируют 35 дорог
В Пермском крае сотрудники ГИБДД спасли замерзающего на трассе водителя
В Рождество на эспланаде в Перми стартует турнир кубка России «Зимний вернисаж»
Ночь на Рождество в Перми будет морозной, снежной и туманной
Ледовый городок в Перми закроют на ремонт
«Один раз он ее уже пытался убить». Житель Прикамья зарезал свою жену
В Прикамье прекратили поиски 49-летней женщины, которая пропала в новогоднюю ночь
В Прикамье пенсионерку ограбил 16-летний подросток
«Молот-Прикамье» начал новогоднюю серию игр с победы над «Ижсталью»
В Прикамье пропала женщина с искусственным глазом
В Прикамье бензин подорожал на 50 копеек
За праздники в Перми произошло 8 крупных коммунальных аварий
В Перми сгорел частный деревянный дом
«Помогите найти!» В Прикамье объявили срочный сбор на поиски женщины, которая пропала в новогоднюю ночь
В Перми экстренно сел самолет из Дубая
В Перми спасатели помогли собаке, которая провалилась в яму
В Перми на пожаре подросток получил травмы лица
«Стреляли по колесам». В Прикамье сотрудники полиции устроили погоню за пьяным водителем
В Прикамье иномарка насмерть сбила женщину