За праздники в Перми произошло 8 крупных коммунальных аварий

6 Янв. 2020 2020-01-06T06:43:51+03:00

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В компании «Новогор Прикамье» обещали, что в новогодние каникулы не будут отключать воду, поскольку плановые ремонты водоводов в Перми коммунальщики отложили на послепраздничное время. Однако ремонтировать водопроводы пришлось из-за прорывов на них.

Вчера, 5 января, воду отключали в пяти микрорайонах. Без водоснабжения остались жители 30 домов на улицах Докучаева, Костычева, Транспортной, Советской Армии, Автозаводской, Гальперина, Магистральной, Маршала Рыбалко, Адмирала Макарова, Вильямса, Маршала Толбухина, Никитина. А всего за праздники в краевом центре уже произошло 8 коммунальных аварий.

После праздничных каникул начнутся плановые ремонты водоводов. Масштабные отключения воды ожидают жителей почти 350 домов. Ранее мы публиковали их список.

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Ремонты начнутся после праздников (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU