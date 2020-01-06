За праздники в Перми произошло 8 крупных коммунальных аварий
В компании «Новогор Прикамье» обещали, что в новогодние каникулы не будут отключать воду, поскольку плановые ремонты водоводов в Перми коммунальщики отложили на послепраздничное время. Однако ремонтировать водопроводы пришлось из-за прорывов на них.
Вчера, 5 января, воду отключали в пяти микрорайонах. Без водоснабжения остались жители 30 домов на улицах Докучаева, Костычева, Транспортной, Советской Армии, Автозаводской, Гальперина, Магистральной, Маршала Рыбалко, Адмирала Макарова, Вильямса, Маршала Толбухина, Никитина. А всего за праздники в краевом центре уже произошло 8 коммунальных аварий.
После праздничных каникул начнутся плановые ремонты водоводов. Масштабные отключения воды ожидают жителей почти 350 домов. Ранее мы публиковали их список.
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ИСТОЧНИК KP.RU