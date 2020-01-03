«Пересохнут краны в 350 домах». В «Новогоре Прикамье» сообщили об отключении воды в Перми в январе 2020 года

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:05:20+03:00

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В компании «Новогор Прикамье» предупредили пермяков о том, что после праздников они возобновят приостановленные плановые ремонты водоводов. Первым на очереди оказался Индустриальный район. Там воду отключат сразу в 350 домах. Ее не будет с 11 января до 12 января – краны пересохнут в 10 утра и оживут в это же время на следующий день. Посмотрите внимательно, не останется ли без воды ваша многоэтажка.

Вот список улиц и домов, где предполагается отключение водоснабжения:

9 Мая, 18, 18/1, 27

Верховая 1-Я, 14

Встречная, 31, 33, 35, 37

Газосварщиков, 10, 16, 27

Гамовская 1-я, 72

Гамовская 2-я, 20, 21, 22, 23

Геологов, 20

Декабристов, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 2, 20, 20А, 22, 46, 6, 68, 72

Дениса Давыдова, 23, 25, 25А, 27, 27А, 7

Дивьинская, 92

Ипподромная 2-я, 1А

Кавалерийская, 18, 24, 26

Карпинского, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 47, 49, 50, 51, 51А, 55, 56, 57, 57А, 58, 60, 61, 62, 63, 63А, 64

Карьерная 1-я, 17

Качалова, 26, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47

Комбайнеров, 32, 34, 38, 39, 39Б, 43, 44

Конструкторская, 17

Космонавта Беляева, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 20, 206, 20А, 22, 29, 29А, 31, 33, 35, 40, 40Б, 40Д, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 52, 54А, 56, 59, 61

Космонавта Леонова, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37

Космонавтов шоссе, 158А, 160, 164, 166, 166А, 166Б, 166В, 166Г, 191, 197, 199, 203, 209, 213, 215, 217

Лизы Чайкиной, 22, 28, 32, 32А

Милиционера Власова, 4, 4А

Мира, 5А, 7, 8, 8Б, 9, 10А, 11, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 41, 41/1, 45, 45А, 47, 53, 61, 63, 65, 66, 66А, 66Б, 66В, 66Г, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 115Б, 136

Молодежная, 2, 24

Нефтяников, 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 21, 211, 21А, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 46А, 48, 48А, 50, 52, 53, 60, 62, 62А

Одоевского, 35, 37, 38, 44, 46

Олега Кошевого, 29, 31, 33, 40

Парашютная, 7А, 9

Подводников, 75, 87, 96, 101Б

Рязанская, 80, 98

Самолетная, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Связистов, 4

Семченко, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 23

Сивкова, 1, 1А, 2, 3, 3А, 5, 12, 14, 16, 23, 25, 28,

Снайперов, 8, 9, 11, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 21

Советской армии, 12, 23, 23А, 33, 33/1, 33/2, 36, 37, 42, 44, 46, 48, 52, 60

Стахановская, 1

Танкистов, 17, 19, 23, 25, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 78

Теплогорская, 20, 22

Формовщиков, 5, 7

Шахтерская, 26

Экскаваторная, 10, 18, 35, 37А, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 58А, 62

Энергетиков, 16, 32

ИСТОЧНИК KP.RU