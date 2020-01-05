2020-01-05T18:25:58+03:00
Происшествия

В Перми сгорел частный деревянный дом

О ЧП сообщили очевидцы [видео]
Лилия Абибулаева
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На пожар выехали сотрудники ГУ МЧСНа пожар выехали сотрудники ГУ МЧСФото: Василий Вахрин
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Пожар в частном доме произошел в воскресенье, 5 января, в Индустриальном районе Перми. В социальных сетях сообщили, что горит деревянный дом на улице Карпинского около остановки «Левченко».

По предварительной информации, на пожаре никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что дом был расселен.

В Перми горит барак .

На пожар выехали сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми на пожаре подросток получил травмы лица. Всех жильцов экстренно эвакуировали. Травмы получил только 15-летний подросток. У него диагностировали ожоги лица и шеи первой степени. Мальчик отказался от госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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