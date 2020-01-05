В Перми на пожаре подросток получил травмы лица

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:50:39+03:00

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю проводят проверку по факту ЧП и устанавливают причины возгорания Фото: Василий Вахрин

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В Перми 4 января произошел пожар в малосемейном жилом доме в Орджоникидзевском районе. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что причиной пожара стала гирлянда, которая висела на елке. Она заискрилась и загорелась.

Всех жильцов экстренно эвакуировали. Травмы получил только 15-летний подросток. У него диагностировали ожоги лица и шеи первой степени. Мальчик отказался от госпитализации.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю проводят проверку по факту ЧП и устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU