В Перми на пожаре подросток получил травмы лица
В Перми 4 января произошел пожар в малосемейном жилом доме в Орджоникидзевском районе. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже.
Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что причиной пожара стала гирлянда, которая висела на елке. Она заискрилась и загорелась.
Всех жильцов экстренно эвакуировали. Травмы получил только 15-летний подросток. У него диагностировали ожоги лица и шеи первой степени. Мальчик отказался от госпитализации.
Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю проводят проверку по факту ЧП и устанавливают причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU