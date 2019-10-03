2019-10-03T14:03:05+03:00
Происшествия

В Прикамье спасатели достали из ямы двух провалившихся собак

Оба ЧП произошли 3 октября
Лилия Абибулаева
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Фото: Кунгурская служба спасенияФото: Кунгурская служба спасения
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В Пермском крае сотрудники Кунгурской службы спасения спасли из ямы двух провалившихся собак.

Первый вызов на пульт дежурного поступил рано утром 3 октября. Житель Кунгура сообщил, что в траншею, которую выкопали коммунальщики упала собака. На месте ЧП спасатели установили лестницу, спустились в яму и достали собаку с помощью снаряжения для сковывания животных и петли для отлова. На поверхности собаку выпустили.

Через несколько часов спасатели отправились спасать еще одну собаку. Местный житель сообщил о том, что животное упало в коммунальный колодец. Собаку достали на поверхность и отпустили.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за сильного ветра на автобус с пассажирами упало дерево. В Перми после сильного урагана на пассажирский автобус упало дерево. Это случилось утром в четверг, 3 октября. Подул сильный ветел, и старое дерево на улице Фридриха Энгельса рухнуло на проезжающий мимо автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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