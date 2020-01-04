Пожар в жилом доме в Перми: четырех человек эвакуировали
Днем 4 января в малосемейном жилом доме на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе Перми произошел пожар. Загорелась квартира на пятом этаже. По словам очевидцев, причиной пожара стала электрическая гирлянда, висящая на елке. Она заискрила и воспламенилась.
На место пожара прибыли 9 машин и 40 сотрудников МЧС. Звенья газодымозащитной службы и группы быстрого реагирования эвакуировали из подъезда четырех жильцов. В результате пожара никто не пострадал
- Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку по факту пожара, устанавливают причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU