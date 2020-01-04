2020-01-04T14:22:35+03:00
Происшествия

Пожар в жилом доме в Перми: четырех человек эвакуировали

По словам очевидцев, загорелась гирлянда на елке
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Подслушано Гайва+Левый Берег|Орджо|ПермьФото: Подслушано Гайва+Левый Берег|Орджо|Пермь
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Днем 4 января в малосемейном жилом доме на улице Веденеева в Орджоникидзевском районе Перми произошел пожар. Загорелась квартира на пятом этаже. По словам очевидцев, причиной пожара стала электрическая гирлянда, висящая на елке. Она заискрила и воспламенилась.

На место пожара прибыли 9 машин и 40 сотрудников МЧС. Звенья газодымозащитной службы и группы быстрого реагирования эвакуировали из подъезда четырех жильцов. В результате пожара никто не пострадал

- Площадь пожара составила 25 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку по факту пожара, устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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