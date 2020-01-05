В Прикамье иномарка насмерть сбила женщину

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:00:20+03:00

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В Пермском крае произошло смертельное ДТП. Иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что авария произошла около 19:00 на трассе Кудымкар-Гайны. В 100 км от деревни Мошева 57-летняя женщина переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль «Митсубиси». От полученных травм женщина скончалась на месте.

По предварительной информации, погибшая переходила дорогу в неположенном месте.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в массовом ДТП пострадали 3 ребенка. Под Березниками столкнулись 3 автомобиля

ИСТОЧНИК KP.RU