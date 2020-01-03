В Прикамье в массовом ДТП пострадали 3 ребенка

3 Янв. 2020 2020-01-03T18:29:35+03:00

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Сегодня вечером, 3 января, на трассе Пермь - Березники на выезде из города столкнулись три легковых автомобиля, один из которых вынесло на встречку.

Как рассказали в полиции, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, его машину занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилями «Тойота» и «Лада Ларгус». На место происшествия выехали две бригады «скорой».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/753092" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП в Пермском крае. Видео: группа ВК "ЧП Березники"..

На записи видеорегистратора, которую опубликовал паблик ВКонтакте «ЧП Березники», видно, что автотрасса в этом месте переметена снегом. Сейчас выясняются обстоятельства этой дорожной аварии.

Как сообщили в краевом минздраве, в результате столкновения трех машин пострадали 8 человек: пятеро взрослых и трое детей.

- После осмотра врачи отпустили всех пострадавших на амбулаторное лечение, госпитализировать никого не пришлось, - проинформировали в министерстве здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU