2020-01-03T18:29:35+03:00
Происшествия

В Прикамье в массовом ДТП пострадали 3 ребенка

Под Березниками столкнулись 3 автомобиля [видео]
Андрей МАТЛИН
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На заснеженной трассе столкнулись сразу 3 машины. Фото: скриншот видео группы ВК "ЧП Березники".На заснеженной трассе столкнулись сразу 3 машины. Фото: скриншот видео группы ВК "ЧП Березники".
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Сегодня вечером, 3 января, на трассе Пермь - Березники на выезде из города столкнулись три легковых автомобиля, один из которых вынесло на встречку.

Как рассказали в полиции, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, его машину занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилями «Тойота» и «Лада Ларгус». На место происшествия выехали две бригады «скорой».

Массовое ДТП в Пермском крае. Видео: группа ВК "ЧП Березники"..

На записи видеорегистратора, которую опубликовал паблик ВКонтакте «ЧП Березники», видно, что автотрасса в этом месте переметена снегом. Сейчас выясняются обстоятельства этой дорожной аварии.

Как сообщили в краевом минздраве, в результате столкновения трех машин пострадали 8 человек: пятеро взрослых и трое детей.

- После осмотра врачи отпустили всех пострадавших на амбулаторное лечение, госпитализировать никого не пришлось, - проинформировали в министерстве здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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