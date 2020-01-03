В Прикамье в массовом ДТП пострадали 3 ребенка
Сегодня вечером, 3 января, на трассе Пермь - Березники на выезде из города столкнулись три легковых автомобиля, один из которых вынесло на встречку.
Как рассказали в полиции, водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением, его машину занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилями «Тойота» и «Лада Ларгус». На место происшествия выехали две бригады «скорой».
Массовое ДТП в Пермском крае. Видео: группа ВК "ЧП Березники"..
На записи видеорегистратора, которую опубликовал паблик ВКонтакте «ЧП Березники», видно, что автотрасса в этом месте переметена снегом. Сейчас выясняются обстоятельства этой дорожной аварии.
Как сообщили в краевом минздраве, в результате столкновения трех машин пострадали 8 человек: пятеро взрослых и трое детей.
- После осмотра врачи отпустили всех пострадавших на амбулаторное лечение, госпитализировать никого не пришлось, - проинформировали в министерстве здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU