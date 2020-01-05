В Перми спасатели помогли мужчине, который чуть не упал с Коммунального моста

5 Янв. 2020 2020-01-05T08:12:31+03:00

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На Коммунальном мосту в Ленинском районе Перми заметили мужчину. Предположительно он пытался совершить суицид. На место ЧП незамедлительно выехали сотрудники полиции, спасатели и врачи «скорой помощи».

Мужчина сначала отказывался идти на контакт, но спасателям удалось поговорить с пермяком и уговорить его уйти с моста. Мужчина послушал представителей экстренных служб. Его передали врачам «скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае полицейский прыгнул в холодную воду за мужчиной, который упал с моста. Несмотря на сильное течение, полицейскому удалось вытащить упавшего на берег. Тем временем его напарник вызвал бригаду «скорой помощи».

ИСТОЧНИК KP.RU