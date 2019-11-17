2019-11-17T15:40:46+03:00
Общество

В Пермском крае полицейский прыгнул в холодную воду за мужчиной, который упал с моста

ЧП произошло ночью в Соликамске
Лилия Абибулаева
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--Фото: Василий Вахрин
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В Соликамске в ночь на 17 ноября сотрудник полиции прыгнул в реку спасать неизвестного мужчину.

Инспекторы ДПС ГИБДД Александр Коробейников и Иван Собянин во время патрулирования улиц заметили, что с моста в реку упал неизвестный мужчина. Сотрудник полиции Александр Коробейников незамедлительно прыгнул в воду.

Несмотря на сильное течение, полицейскому удалось вытащить упавшего на берег. Тем временем его напарник вызвал бригаду «скорой помощи».

Упавшим оказался 26-летний местный житель. Врачи «скорой» осмотрели его и доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полицейский не пострадал. После спасения он переоделся в сухую одежду и продолжил патрулирование улиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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