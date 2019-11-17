В Пермском крае полицейский прыгнул в холодную воду за мужчиной, который упал с моста
В Соликамске в ночь на 17 ноября сотрудник полиции прыгнул в реку спасать неизвестного мужчину.
Инспекторы ДПС ГИБДД Александр Коробейников и Иван Собянин во время патрулирования улиц заметили, что с моста в реку упал неизвестный мужчина. Сотрудник полиции Александр Коробейников незамедлительно прыгнул в воду.
Несмотря на сильное течение, полицейскому удалось вытащить упавшего на берег. Тем временем его напарник вызвал бригаду «скорой помощи».
Упавшим оказался 26-летний местный житель. Врачи «скорой» осмотрели его и доставили в больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Полицейский не пострадал. После спасения он переоделся в сухую одежду и продолжил патрулирование улиц.
ИСТОЧНИК KP.RU