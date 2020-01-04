2020-01-04T15:01:31+03:00
Происшествия

В Перми волонтеры объявили сбор на поиски мужчины, загадочно исчезнувшего месяц назад

Его иномарку обнаружили в Добрянском районе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Андрей Солонченко. Фото пресс-службы ГУ МВД.Андрей Солонченко. Фото пресс-службы ГУ МВД.
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В Перми продолжаются поиски 44-летнего Андрея Солонченко. Мы уже писали, что 6 декабря он выехал из гаража, находящегося в Перми на улице Сивашская в Закамске на своем внедорожнике - Toyota Highlander, и с тех пор его никто не видел. Последний раз с ним разговаривала жена. Во время ее звонка Андрей Солонченко как раз выезжал из гаража в Кировском районе. И уже через несколько минут после разговора отключил телефон.

Машину, на которой уехал Андрей Солонченко, в конце декабря нашли в селе Кривое Добрянского района.

- Она уже превратилась в огромный сугроб, пришлось вытаскивать с помощью трактора, - рассказала подруга семьи. - Скорее всего, машина там стоит уже давно, потому что по таким заснеженным дорогам, как сейчас, она бы не проехала. И мы до сих пор не знаем, где Андрей.

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор на поиски мужчины. Место сбора: Пермь, ул. Кировоградская, 72, отдел полиции Кировского района 5 января в 8.30. Также можно подъехать к 10 часам в село Кривое. Чтобы до него добраться, надо проехать по Чусовскому мосту, а затем – по дороге Полазна-Чусовой.

Приметы Андрея Солонченко: на вид 45 лет, рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза зеленые.

Особые приметы: лобная залысина; искривление носа вправо; «ямочка» на подбородке.

Был одет: на голове вязаная шапка черного цвета, свитер черного цвета, куртка зеленого цвета, тканевая, удлиненная, с капюшоном, штаны черного цвета, на ногах ботинки зимние черного цвета на шнурках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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