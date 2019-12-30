"Машина превратилась в огромный сугроб". В Прикамье нашли иномарку пропавшего 44-летнего мужчины

СЕГОДНЯ 10:17 2019-12-30T10:17:48+03:00

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В Перми продолжаются поиски пропавшего Солонченко Андрея Викторовича. Как рассказала подруга семьи, на днях в Добрянском районе нашли иномарку мужчины, на которой он и уехал.

- Она уже превратилась в огромный сугроб, пришлось вытаскивать с помощью трактора, - говорит девушка. - Скорее всего, машина там стоит уже давно, потому что по таким заснеженным дорогам, как сейчас, она бы не проехала. И мы до сих пор не знаем, где Андрей.

Пропал мужчина еще 6 декабря. Последний раз с ним разговаривала жена. Во время ее звонка Андрей Солонченко как раз выезжал из гаража в Кировском районе. И уже через несколько минут после разговора отключил телефон. В последний раз его машину видели на 41 километре Западного обхода (развязка на Шоссе Космонавтов).

Если вдруг вы видели пропавшего Андрея Солонченко, звоните по телефону 02 (102 с мобильного).

Приметы: на вид 45 лет, рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Особые приметы: лобная залысина; искривление носа вправо; «ямочка» на подбородке.

Был одет: на голове вязаная шапка черного цвета, свитер черного цвета, куртка зеленого цвета, тканевая, удлиненная, с капюшоном, штаны черного цвета, на ногах ботинки зимние черного цвета на шнурках.

ИСТОЧНИК KP.RU