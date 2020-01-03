В Перми объяснили, как в праздники должны убирать мусор и чистить дворы

3 Янв. 2020 2020-01-03T06:37:39+03:00

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- В праздники город должен быть чистым, - объявили накануне новогодних каникул городские власти. - В том числе, в нем должны вывозить мусор и чистить дворы. Системы водоснабжения и теплоснабжения должны работать бесперебойно.

Мусор

Как объяснили в мэрии Перми, мусор зимой должны вывозить с контейнерных площадок не реже одного раза в три дня, и в любом случае он не должен переполнять контейнеры. Теперь это зона ответственности выбранного на конкурсе оператора.

- В ПКГУП «Теплоэнерго» в новогодние каникулы для быстрого реагирования ежедневно с 9.00 до 18.00 будет работать многоканальный дежурный телефон 236-90-55, - сообщили в городской администрации. - Информация о наличии твердых коммунальных отходов будет оперативно направляться компании-возчику.

Также можно направить претензию по электронной почте info@te.permkrai.ru.

Дворы

Дворы, то есть придомовая территория, - это зона ответственности управляющих организаций: УК и ТСЖ. В праздники они должны работать. Требования по содержанию дворов такие: после сильного снегопада они должны быть вычищены до 8 утра.

- Должен быть обеспечен свободный проезд и проход к подъездам, поверхность для движения должна быть ровной, без бугров и без скользкости, - объяснили в городском управлении внешнего благоустройства.

Что делать, если УК или ТСЖ не обеспечили своевременную уборку дворов и не реагируют на жалобы? В отличие от этих организаций, чиновники в праздники не работают. Можно направить жалобу в итернет-приемную администрации Перми по ссылке https://www.gorodperm.ru/citizen/question/. Может быть, ее рассмотрят и не сразу, но практика показывает: чем требовательнее строже собственники жилья спрашивают со своей управляющей организации, тем та оперативнее реагирует на их законные претензии.

ЖКХ

В случае совсем никудышной ситуации с очисткой дворов, а также при перебоях с водой и теплоснабжением можно позвонить дежурным ЖКХ, которые должны работать во всех районных администрациях, по следующим телефонам:

- Дзержинский район – 233-14-80;

- Индустриальный район – 227-92-20;

- Кировский район – 282-80-01;

- Ленинский район – 212-07-17;

- Мотовилихинский район – 260-48-59;

- Орджоникидзевский район – 263-46-80;

- Свердловский район– 241-27-85;

- Новые Ляды – 295-86-46;

- Центральная диспетчерская компании «НОВОГОР-Прикамье» - 212-59-25;

- Центральная диспетчерская служба – 057.

Полный список аварийных и «горячих» телефонов на различные случаи можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU