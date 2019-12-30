В праздники отключили воду или эвакуировали машину в Перми 2020: список важных телефонов

Публикуем список важных телефонов, которые, надеемся, не понадобятся вам в новогодние праздники в Перми 2020, и все выходные пройдут хорошо.

Так, в администрации города рассказали, куда звонить по вопросам ЖКХ в новогодние праздники в Перми 2020. Это касается и вывоза мусора, и отключений воды и тепла.

Так, сотрудники «Теплоэнерго» будут работать каждый день с 9:00 до 18:00. Звонить по всем вопросам надо по дежурному телефону 236-90-55.

- Также в каждом районе с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны, - сообщили в администрации Перми. - По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний.

Дзержинский район – 233-14-80

Индустриальный район – 227-92-20

Кировский район – 282-80-01

Ленинский район – 212-07-17

Мотовилихинский район – 260-48-59

Орджоникидзевский район – 263-46-80

Свердловский район– 241-27-85

Новые Ляды – 295-86-46

ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ ПЕРМИ

Единая диспетчерская служба Перми - 112

Единый телефон пожарных и спасателей - 01 (с мобильного - 101)

Полиция - 02 (с мобильного - 102)

Скорая медицинская помощь - 03 (с мобильного - 103)

Аварийная служба газа - 04 (с мобильного - 104)

КОММУНАЛКА

Аварийная диспетчерская по газу - 262-79-30

Диспетчерская служба ООО "Пермская сетевая компания" - 237-65-40

МУП "Горсвет" (освещение на улицах) 282-21-22, 282-21-45

Горэлектросеть - 8-800-25-01-220

Контактно-информационная служба «Новогор-Прикамье» - 068, 210-06-00.

По вопросам водоснабжения и водоотведения пермяки могут также обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ.

МЕДИЦИНА

Городская станция скорой помощи - 236-17-49

Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) - 241-44-44, 281-01-73

Телефон доверия в кризисных психологических ситуациях - 281-26-66

"Горячая линия" министерства здравоохранения Пермского края - 263-11-00

Наркологическая неотложная помощь - 221-54-66.

Как вызвать врача на дом

Детские неотложки

Ленинский район - 236-25-93

Дзержинский район - 207-03-36

Мотовилихинский район - 260-23-92

Кировский район - 252-34-35

Оржоникидзевский район - 284-42-48, 285-49-49

Индустриальный район - 228-07-71

Свердловский район - 212-82-25, 244-35-15

Взрослые неотложки

Ленинский район - 237-19-70, 212-89-41

Дзержинский район - 238-06-26, 230-54-67

Мотовилихинский район - 282-60-70, 282-61-43, 265-88-31, 266-80-80, 266-80-30

Кировский район - 250-29-91, 283-80-01

Оржоникидзевский район - 215-02-80, 215-02-82, 206-50-51

Индустриальный район - 221-56-66

Свердловский район - 269-09-51, 212-39-92

ТРАВМПУНКТЫ ПЕРМИ

Индустриальный район

Улица Братьев Игнатовых, 3, телефон 221-82-22

Свердловский район

Ул. Куйбышева, 111, телефон 281-39-10

Мотовилихинский район

Улица КИМ, 2, телефон 260-25-15

Ленинский район

Улица Циолковского, 4 Б, телефон 260-47-47

Дзержинский район

Шоссе Космонавтов, 108, телефон 238-07-67

Кировский район

Улица Липатова, 19, телефон 282-76-02

Орджоникидзевский район

Улица Писарева, 56, телефон 215-36-06

ПОЛИЦИЯ

Главное управление МВД России по Пермскому краю, Комсомольский проспект, 74

Дежурная часть - 246-77-00

Бюро регистрации несчастных случаев (могут сообщить информацию о произошедших ЧП, без вести пропавших людях, неопознанных трупах, а также проконсультировать, что делать, если пропал человек) - 241-36-40

Чтобы узнать телефон и адрес своего участкового, нужно зайти на сайт ведомства 59.мвд.рф, перейти в раздел "Ваш участковый/отдел полиции. В этом разделе нужно заполнить форму, указав свои контактные данные.

ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ

Пермское ЛУ МВД России на транспорте, улица Генкеля, 6

Дежурная часть - 236-14-18

ГИБДД

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, бульвар Гагарина, 80

Дежурная часть - 246-73-00

Сайт www.gibdd.ru

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Следственное управление СКР по Пермскому краю, улица Героев Хасана, 53В

Дежурная часть - 249-54-55

Сайт perm.sledcom.ru

ПРОКУРАТУРА

Прокуратура Пермского края, улица Луначарского, 60

Телефон "горячей линии" 217-53-10

Сайт prokuror.perm.ru

СПАСАТЕЛИ И ПОЖАРНЫЕ

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112

Оперативная дежурная смена Единой дежурной диспетчерской службы Перми - 246-04-10

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю - 258-40-02

Оперативный дежурный краевой службы спасения - 267-82-59

ТРАНСПОРТ

Справочная аэропорта - 299-17-71

Справочная железнодорожного вокзала (расписание поездов, наличие мест, стоимость билетов) - 244-89-60.

Справочная автовокзала - 236-44-34, 236-43-00

СПРАВОЧНЫЕ

Коды городов и тарифы на междугородние и международные разговоры - 8-800-200-7033

Справочная сбербанка – 900

Справочные службы аптек - 219-84-84, 241-11-01, 216-07-18.

ЧИНОВНИКИ

Call-центр города Перми - 2-059-059

"Горячая линия" департамента дорог и транспорта администрации Перми - 250-25-50 (по этому телефону можно уточнить информацию об изменении работы общественного транспорта и приобретении льготных проездных)