В праздники отключили воду или эвакуировали машину в Перми 2020: список важных телефонов
Публикуем список важных телефонов, которые, надеемся, не понадобятся вам в новогодние праздники в Перми 2020, и все выходные пройдут хорошо.
Так, в администрации города рассказали, куда звонить по вопросам ЖКХ в новогодние праздники в Перми 2020. Это касается и вывоза мусора, и отключений воды и тепла.
Так, сотрудники «Теплоэнерго» будут работать каждый день с 9:00 до 18:00. Звонить по всем вопросам надо по дежурному телефону 236-90-55.
- Также в каждом районе с 30 декабря по 8 января будут работать дежурные телефоны, - сообщили в администрации Перми. - По этим номерам можно задать вопросы по содержанию придомовых территорий, а также узнать о работе сетевых компаний.
Дзержинский район – 233-14-80
Индустриальный район – 227-92-20
Кировский район – 282-80-01
Ленинский район – 212-07-17
Мотовилихинский район – 260-48-59
Орджоникидзевский район – 263-46-80
Свердловский район– 241-27-85
Новые Ляды – 295-86-46
ЭКСТРЕННЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ СЛУЖБЫ ПЕРМИ
Единая диспетчерская служба Перми - 112
Единый телефон пожарных и спасателей - 01 (с мобильного - 101)
Полиция - 02 (с мобильного - 102)
Скорая медицинская помощь - 03 (с мобильного - 103)
Аварийная служба газа - 04 (с мобильного - 104)
КОММУНАЛКА
Аварийная диспетчерская по газу - 262-79-30
Диспетчерская служба ООО "Пермская сетевая компания" - 237-65-40
МУП "Горсвет" (освещение на улицах) 282-21-22, 282-21-45
Горэлектросеть - 8-800-25-01-220
Контактно-информационная служба «Новогор-Прикамье» - 068, 210-06-00.
По вопросам водоснабжения и водоотведения пермяки могут также обращаться в свои управляющие компании и ТСЖ.
МЕДИЦИНА
Городская станция скорой помощи - 236-17-49
Медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах) - 241-44-44, 281-01-73
Телефон доверия в кризисных психологических ситуациях - 281-26-66
"Горячая линия" министерства здравоохранения Пермского края - 263-11-00
Наркологическая неотложная помощь - 221-54-66.
Как вызвать врача на дом
Детские неотложки
Ленинский район - 236-25-93
Дзержинский район - 207-03-36
Мотовилихинский район - 260-23-92
Кировский район - 252-34-35
Оржоникидзевский район - 284-42-48, 285-49-49
Индустриальный район - 228-07-71
Свердловский район - 212-82-25, 244-35-15
Взрослые неотложки
Ленинский район - 237-19-70, 212-89-41
Дзержинский район - 238-06-26, 230-54-67
Мотовилихинский район - 282-60-70, 282-61-43, 265-88-31, 266-80-80, 266-80-30
Кировский район - 250-29-91, 283-80-01
Оржоникидзевский район - 215-02-80, 215-02-82, 206-50-51
Индустриальный район - 221-56-66
Свердловский район - 269-09-51, 212-39-92
ТРАВМПУНКТЫ ПЕРМИ
Индустриальный район
Улица Братьев Игнатовых, 3, телефон 221-82-22
Свердловский район
Ул. Куйбышева, 111, телефон 281-39-10
Мотовилихинский район
Улица КИМ, 2, телефон 260-25-15
Ленинский район
Улица Циолковского, 4 Б, телефон 260-47-47
Дзержинский район
Шоссе Космонавтов, 108, телефон 238-07-67
Кировский район
Улица Липатова, 19, телефон 282-76-02
Орджоникидзевский район
Улица Писарева, 56, телефон 215-36-06
ПОЛИЦИЯ
Главное управление МВД России по Пермскому краю, Комсомольский проспект, 74
Дежурная часть - 246-77-00
Бюро регистрации несчастных случаев (могут сообщить информацию о произошедших ЧП, без вести пропавших людях, неопознанных трупах, а также проконсультировать, что делать, если пропал человек) - 241-36-40
Чтобы узнать телефон и адрес своего участкового, нужно зайти на сайт ведомства 59.мвд.рф, перейти в раздел "Ваш участковый/отдел полиции. В этом разделе нужно заполнить форму, указав свои контактные данные.
ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ
Пермское ЛУ МВД России на транспорте, улица Генкеля, 6
Дежурная часть - 236-14-18
ГИБДД
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, бульвар Гагарина, 80
Дежурная часть - 246-73-00
Сайт www.gibdd.ru
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
Следственное управление СКР по Пермскому краю, улица Героев Хасана, 53В
Дежурная часть - 249-54-55
Сайт perm.sledcom.ru
ПРОКУРАТУРА
Прокуратура Пермского края, улица Луначарского, 60
Телефон "горячей линии" 217-53-10
Сайт prokuror.perm.ru
СПАСАТЕЛИ И ПОЖАРНЫЕ
Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112
Оперативная дежурная смена Единой дежурной диспетчерской службы Перми - 246-04-10
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю - 258-40-02
Оперативный дежурный краевой службы спасения - 267-82-59
ТРАНСПОРТ
Справочная аэропорта - 299-17-71
Справочная железнодорожного вокзала (расписание поездов, наличие мест, стоимость билетов) - 244-89-60.
Справочная автовокзала - 236-44-34, 236-43-00
СПРАВОЧНЫЕ
Коды городов и тарифы на междугородние и международные разговоры - 8-800-200-7033
Справочная сбербанка – 900
Справочные службы аптек - 219-84-84, 241-11-01, 216-07-18.
ЧИНОВНИКИ
Call-центр города Перми - 2-059-059
"Горячая линия" департамента дорог и транспорта администрации Перми - 250-25-50 (по этому телефону можно уточнить информацию об изменении работы общественного транспорта и приобретении льготных проездных)
ИСТОЧНИК KP.RU