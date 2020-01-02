Фотофакт: 2 января пермяки выстроились в огромную очередь в художественную галерею

2 Янв. 2020 2020-01-02T15:12:20+03:00

Со 2 по 8 января в некоторые музеи края можно сходить бесплатно

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае со 2 по 8 января проходит акция - можно бесплатно посетить 14 музеев. Такая акция проходит в регионе впервые. Так, 2 января огромная очередь выстроилась в Пермскую художественную галерею.

- Она образовалась после обеда, около двух часов, - рассказал очевидец. - В очереди стоят десятки человек.

Кстати, сейчас в галерее работают выставка «Шедевры кремлевских мастерских» (6+), фотовыставка Валерия Заровнянных (0+) и проект московского художника Катерины Филимоновой «Реконструкция» (6+). Так что успевайте сходить в музеи в эти новогодние каникулы. Полный список есть в нашей статье.

ИСТОЧНИК KP.RU