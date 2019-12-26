В Перми с высоты упал мужчина
Пострадавшего отправили в больницу
Медики осмотрели его и отправили в городскую больницу №6Фото: Василий Вахрин
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В среду, 25 декабря, в Мотовилихинском районе Перми произошло ЧП. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту «Комсомольской правды», что из окна второго этажа частного дома выпал 54-летний мужчина.
На место происшествия вызвали бригаду «скорой помощи». Пермяк остался жив, но получил травмы. Медики осмотрели его и отправили в городскую больницу №6.
Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье погиб 27-летний мужчина. Погибший переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль «Хендай Солярис».
ИСТОЧНИК KP.RU