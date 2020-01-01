2020-01-01T14:52:34+03:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП серьезно пострадал водитель иномарки, вылетевший на встречную полосу

Авария произошла на скользкой дороге
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео в Instagram chp_59.Фото: скрин с видео в Instagram chp_59.
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За несколько часов до наступления Нового года в Пермском крае произошло ДТП, в котором серьезно пострадал водитель иномарки. Сейчас получивший травмы мужчина госпитализирован, а в ГИБДД выясняют причину аварии.

Все произошло 31 января на скользком участке трассы М7 «Волга», где спустя несколько часов опрокинется в кювет огромный автобус Setra. И только благодаря чуду никто не пострадает. Чего не скажешь о водителе автомобиля Daewoo Nexia, который ехал по этой же трассе в 15.35.

- На 426 километре трассы водитель на Daewoo Nexia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Grand Starex, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – В результате ДТП водитель Daewoo Nexia получил травмы и был госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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