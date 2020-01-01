2020-01-01T11:00:04+03:00
Происшествия

В Пермском крае автобус протаранил трактор и легковушку, а потом опрокинулся в кювет

Чудом никто не пострадал
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: скрин с видео Instagram chp_59.Фото: скрин с видео Instagram chp_59.
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Серьезное ДТП произошло за несколько часов до наступления Нового года в Пермском крае. Только чудом удалось избежать жертв и пострадавших.

- 31 января в 18.20 на 425 километре трассы М7 «Волга» водитель автобуса Setra, двигавшегося из Перми в Чайковский, по предварительным данным не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на правой обочине трактором МТЗ, - сообщили «КП»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Затем автобус продолжил движение дальше и столкнулся еще с одним автомобилем.

После удара автобус вылетел в кювет и опрокинулся. Пострадавших в результате ДТП нет. Рядом с местом ДТП появилась пробка. Очевидцы опубликовали в соцсетях видео автобуса, лежащего на боку в кювете.

Сейчас по факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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