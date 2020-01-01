В новогоднюю ночь на эспланаде погуляли 50 тысяч пермяков

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:16:00+03:00

Здесь шла большая праздничная программа и работал каток

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Стало известно, сколько человек провело новогоднюю ночь на пермской эспланаде. Гостями праздничных событий здесь стали 50 200 человек.

- В ледовом комплексе «Легенды древней Пармы» на городской эспланаде шла большая праздничная программа, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - Новогоднее шоу началось в 23.30 продолжилось до 4.00. В эту ночь гостей с главной сцены Перми поздравили известные пермские артисты, участники творческих коллективов и музыкальных групп.

Впервые вместе с профессиональными ведущими на сцену вышла пермская Снегурочка Полина Овчинникова, которую выбирали открытым голосованием в соцсетях. А в финале праздника на сцену вышел dj Mowgli.

Также пермяки имели возможность в новогоднюю ночь прокататься на коньках на большом открытом ледовом катке, площадью 3000 кв. метров.

1 января ледовый городок открыл свои двери и ждет пермяков все новогодние каникулы, здесь пройдет масса интересных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU