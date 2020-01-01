Пермский аэропорт возобновил работу в штатном режиме

1 Янв. 2020 2020-01-01T11:41:32+03:00

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Он-лайн табло пермского Международного аэропорта «Большое Савино» показывает, что 1 января работа аэропорта после вчерашнего закрытия нормализовалась и вошла в штатный режим. Прилеты и вылеты совершаются по расписанию.

Накануне Нового года, напомним, пермский аэропорт пришлось закрыть по причине непогоды. Из-за сильного снегопада, ветра и ледяного дождя Пермь не принимала и не отправляла рейсы, а все самолеты направляла на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге.

- От капризов погоды не застрахован никто, - написал отзыв на нашем сайте kp.ru читатель, который встречал один из задержавшихся рейсов. - Но вот создать условия могли бы. Информация о задержанных рейсах очень скудная, объявлений было не разобрать, к тому же они шли бесконечно. В аэропорту было очень холодно, даже в одежде. Ни перекусить, ни воды попить. Цены заоблачные в кафе, а ведь мы ехали сюда буквально на 5 минут, а пришлось провести пол дня. Странный какой-то аэропорт: тут тебе и вокзал, и автосалон, и даже филармония!? Были в первый раз и очень разочаровались.

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ИСТОЧНИК KP.RU