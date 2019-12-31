«На Пермь надвигается ледяной дождь». Аэропорт закрыт, все самолеты направляются в Екатеринбург

Он-лайн табло аэропорта Большое Савино сообщает, что большинство рейсов, которые должны были приземлиться в Перми 31 декабря, задерживаются. Как выяснилось, причиной задержки является непогода. И сейчас пермский Международный аэропорт не принимает самолеты, а направляет их на запасной аэродром Кольцово в Екатеринбурге.

- До 16.00 аэропорт «Пермь» закрыт из-за циклона, - сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе пермского аэропорта. - Международный аэропорт «Пермь» не принимает и не отправляет самолеты из-за сильного снегопада и ветра, вызванных циклоном, а также надвигающегося ледяного дождя. Аэропорт закрыт ориентировочно до 16.00 местного времени.

Скрин с сайта пермского аэропорта.

Рейсы из Москвы, Сочи, Гоа и Нячанга уже отправлены на запасной аэродром в Кольцово (Екатеринбург).

В настоящее время аэродромная служба аэропорта Большое Савино приведена в усиленный режим. Вся спецтехника выполняет работы по расчистке и обработке взлетно-посадочной полосы.

Остается надеяться, что непогода закончится, и пермяки сумеют вернуться домой до наступления Нового года.