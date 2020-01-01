2020-01-01T10:32:52+03:00
Происшествия

В Пермском крае окончены поиски пропавшей женщины с потерей памяти

На ее розыск в новогоднюю ночь вышли волонтеры
Алена ОВЧИННИКОВА
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Женщина жива, но ей требуется медицинская помощь.Женщина жива, но ей требуется медицинская помощь.Фото: Василий Вахрин
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- Найдена, жива, просьба снять репосты, - написали в соцсетях волонтеры. - Не смотря на новогодний праздник, вы смогли выйти на поиски. И только благодаря тем, кто был внимательным к одиноким пожилым людям, благодаря доброте и отзывчивости березниковцев, пожилая женщина найдена живой!

68-летняя пенсионерка, напомним, пропала 31 января в Березниках. Женщина, страдающая потерей памяти, ушла из дома и не смогла найти дорогу домой. Родные сначала искали ее самостоятельно, потом написали заявление в полицию и обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь.

В новогоднюю ночь на ее поиски вышли волонтеры. Они оставили праздничные столы и в два часа ночи ушли искать пропавшую женщину. И их старания увенчались успехом! Спустя двое с лишним суток пенсионерку обнаружили живой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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