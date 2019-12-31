В Березниках накануне Нового года пропала 68-летняя женщина с потерей памяти

СЕГОДНЯ 17:35 2019-12-31T17:37:26+03:00

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31 декабря в Пермском крае пропала 68-летняя женщина с потерей памяти. Она живет в городе Березники в доме на улице Пятилетки, 114 А. Родные написали в соцсетях, что Галина Ивановна Король ушла из дома в полночь, 31 декабря и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Женщина страдает потерей памяти и может забыть дорогу домой.

Всю ночь и весь день родные искали женщину самостоятельно, а потом написали заявление в полицию и обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь в ее поисках.

Приметы: рост 165-170 см., среднего телосложения, глаза карие, волосы темные, прическа короткая, стрижка каре.

Была одета в черное пальто, пижаму с леопардовым принтом и черные сапоги.

Всех, кому что-либо известно о судьбе женщины, просят позвонить по телефону полиции 102 или по телефонам, указанным в ориентировке.

ИСТОЧНИК KP.RU