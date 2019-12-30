В Прикамье при столкновении машины «Скорой» и микроавтобуса пострадала фельдшер

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-30T11:18:46+03:00

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В Березниках в воскресенье, 29 декабря, произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина.

Как сообщают в березниковском ГИБДД, вечером в воскресенье, 29 декабря, при пересечении перекрестка водитель автомобиля «скорой помощи» нарушил правила дорожного движения и столкнулся с миниавтобусом «Mercedes-Benz». 58-летний мужчина должен был включить проблесковые маячки и звуковой сигнал, но он этого не сделал.

В результате аварии пострадала фельдшер. Женщину с различными переломами отправили в больницу. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми во время движения у грузовика отпало колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU