В Перми во время движения у грузовика отпало колесо
Днем в воскресенье, 29 декабря, в Свердловском районе Перми произошло ЧП. На перекрестке улиц Старцева и бульвара Гагарина у грузовика отпало колесо. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Из-за потери большегруз остановился на середине перекрестка и перегородил дорогу остальным автомобилям.
Во время происшествия никто не пострадал
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе. Мужчина и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Взрослый вез мальчика на снегокате. В результате дорожного происшествия и ребенок и его дядя были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU