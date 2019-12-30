В Перми во время движения у грузовика отпало колесо

СЕГОДНЯ 06:39 2019-12-30T06:39:49+03:00

Во время происшествия никто не пострадал. Фото: Instagram @chp_59

Он не остановился, а продолжил движение

Изменить размер текста: A A

Днем в воскресенье, 29 декабря, в Свердловском районе Перми произошло ЧП. На перекрестке улиц Старцева и бульвара Гагарина у грузовика отпало колесо. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Из-за потери большегруз остановился на середине перекрестка и перегородил дорогу остальным автомобилям.

Во время происшествия никто не пострадал

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иномарка сбила двух человек на пешеходном переходе. Мужчина и ребенок переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Взрослый вез мальчика на снегокате. В результате дорожного происшествия и ребенок и его дядя были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU