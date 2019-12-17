"Уехал на машине по делам и не вернулся". В Перми при странных обстоятельствах пропал мужчина
В Перми разыскивают Андрея Солонченко. В ГУ МВД по Пермскому краю просят помочь в поисках.
44-летний мужчина пропал 6 декабря. Он уехал из дома в Кировском районе Перми на автомобиле «Тойота Хайлендер» белого цвета, гос.номер А522ХО/159 и не вернулся. На связь с близкими мужчина не выходил и до сих пор его местонахождение не установлено.
Приметы: на вид 45 лет, рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, короткие.
Особые приметы: лобная залысина; искривление носа вправо; «ямочка» на подбородке.
Был одет: на голове вязаная шапка черного цвета, свитер черного цвета, куртка зеленого цвета, тканевая, удлиненная, с капюшоном, штаны черного цвета, на ногах ботинки зимние черного цвета на шнурках.
Если вам что-либо известно о местонахождении Андрея Солонченко, просьба сообщить ближайший отдел полиции или по телефонам: 241-36-40 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU