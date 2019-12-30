2019-12-30T10:10:10+03:00
Общество

Во всех районах города открылись ледовые городки

На некоторых площадках подготовили развлекательные программы
Лилия Абибулаева
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Каждый городок выполнен в определенной тематикеКаждый городок выполнен в определенной тематикеФото: Василий Вахрин
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В Перми открылись ледовые городки во всех районах города. В выходные гостей начали принимать ледовые городки Индустриального и Орджоникидзевского районов, поселка Новые Ляды.

В парке им. Миндовского открылся городок, посвященный транспорту. Здесь установлены ледовые фигуры, горки выполнены с элементами транспортных средств, а вход украшают светодиодные входные группы.

В Орджоникидзевском районе ледовый городок открыт в парке культуры и отдыха им. Чехова. Здесь установлены 2 ледяные горки, лабиринт и ледяные скульптуры. В поселке Новые Ляды открылся для посещения ледовый городок «Зимняя сказка». В новогоднюю ночь с 01:00 до 05:00 часов здесь состоится традиционное праздничное гуляние «В Новый год танцуют все!». В программе примет участие коллектив «FRENDS»

В воскресенье, 29 декабря, состоялось техническое открытие Ледового городка на пермской эспланаде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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