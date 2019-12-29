2019-12-29T17:39:17+03:00
Общество

Фоторепортаж из ледового городка в Перми 2020

В этом году он размещен у здания законодательного собрания
Лилия Абибулаева
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Всего для строительства ледового городка в Перми 2020 использовалось 35 железнодорожных вагонов льдаВсего для строительства ледового городка в Перми 2020 использовалось 35 железнодорожных вагонов льдаФото: Лилия Абибулаева
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Традиционно накануне Нового года на пермской эспланаде открывается ледовый городок. В этом году ледовый городок в Перми 2020 разместился перед зданием законодательного собрания.

Хижина Чуди Белоглазой Фото: Лилия Абибулаева

Хижина Чуди БелоглазойФото: Лилия Абибулаева

Чудь белоглазая, Мамонт и Бога-лось – все это персонажи историй и легенд жителей древней Пармы, а еще – название горок в ледовом городке в Перми 2020. В центре городка установлена новая елка, а вокруг нее – корона Перми Великой, которая похожа на бумажные снежинки. Она выполняет не только эстетическую функцию, но и практическую. Вокруг главной елки города в центре ледового городка в Перми 2020 находятся горки для самых маленьких гостей.

Также в ледовом городке в Перми 2020, не выходя за территорию, можно попить горячих напитков и сходить в туалет Фото: Лилия Абибулаева

Также в ледовом городке в Перми 2020, не выходя за территорию, можно попить горячих напитков и сходить в туалетФото: Лилия Абибулаева

Чуть подальше находится хижина Чуди Белоглазой и Караван-Сарай. В этом году горок в ледовом городке в Перми 2020 больше, чем в прошлом, но они короче. По мнению организаторов, благодаря этому очередей на горках будет меньше. Также все горки прямые и оснащены специальными ковриками для торможения в конце. Порядок на горках в ледовом городке в Перми 2020 обеспечивают «розовые человечки» - администраторы в форме розового цвета.

Декоративные элементы горок и скульптур ледового городка в Перми 2020 выполнены с помощью техник резьбы и затирки.

Элементы выполнялись техникой резьбы и затирки. Фото: Лилия Абибулаева

Элементы выполнялись техникой резьбы и затирки.Фото: Лилия Абибулаева

Кстати, лед в ледовом городке в Перми 2020 не такой уж и прозрачный. Все дело в погоде. Декабрь в Перми выдался разноплановым: то тепло, то холодно. Во время очередного потепления уже готовый к использованию лед растаял. Пришлось вырезать новые куски.

На горках дежурят администраторы Фото: Лилия Абибулаева

На горках дежурят администраторыФото: Лилия Абибулаева

Всего для строительства ледового городка в Перми 2020 использовалось 35 железнодорожных вагонов льда – почти 2000 кубических метров льда.

В строительстве 20 горок ледового городка в Перми 2020 принимали участие около 80 рабочих. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 кв.м

Рабочие заканчивают обустройство городка Фото: Лилия Абибулаева

Рабочие заканчивают обустройство городкаФото: Лилия Абибулаева

Также в ледовом городке в Перми 2020, не выходя за территорию, можно попить горячих напитков и сходить в туалет. Техническое открытие городка состоялось сегодня, 29 декабря. В течение нескольких часов он открыт для посещения. С завтрашнего с 18:00 вечера ледовый городок в Перми 2020 открыт для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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