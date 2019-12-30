В Перми из-за непогоды задерживают вылеты и прилеты

СЕГОДНЯ 09:54 2019-12-30T09:54:51+03:00

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В Пермском аэропорту из-за замерзающего тумана задержали несколько рейсов. Пилоты не могут приземлиться и взлететь из-за плохой видимости.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что в Перми не могут приземлиться рейс из Москвы и из Казани. Один самолет направили в Уфу. Вылет двух рейсов из Перми в Москву и Самару также задержали.

По предварительно информации, через несколько часов ситуация нормализуется и вылеты возобновятся.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителей Пермского края ждет теплый Новый год. В последние два дня 2019 года на Прикамье обрушаться тридцатиградусные морозы. Так, в понедельник продолжится похолодание, которое началось еще вечером в воскресенье. В Перми температура может упасть до - 27, а по краю столбик термометра опустится до - 30. Днем немного потеплеет, до - 22. По прогнозам синоптиков ГИС-центра при ПГНИУ среднесуточная температура будет ниже нормы на 10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU