2019-12-30T09:53:33+03:00
Общество

Стало известно, какая погода будет 31 декабря и 1 января в Перми 2020

Синоптики опубликовали прогноз до 4 января
Лилия Абибулаева
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В конце недели снова начнется потепление и 4 января возможна оттепель до +1В конце недели снова начнется потепление и 4 января возможна оттепель до +1Фото: Василий Вахрин
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Погода в конце декабря и начале января в Пермском крае будет разноплановой. Уходящий год закончится морозами и ветрами, а новый начнется теплой погодой.

В последние два дня 2019 года на Прикамье обрушаться тридцатиградусные морозы. Так, в понедельник продолжится похолодание, которое началось еще вечером в воскресенье. В Перми температура может упасть до - 27, а по краю столбик термометра опустится до - 30. Днем немного потеплеет, до - 22. По прогнозам синоптиков ГИС-центра при ПГНИУ среднесуточная температура будет ниже нормы на 10 градусов.

Во вторник, 31 декабря, прощальный жест уходящего года - морозы, сильный ветер до 18 м/с и снег. Температура днем ожидается выше, чем накануне - 10…-13 градусов. Весь день будет идти снег. По краю ожидается 4-6 мм осадков. Снегопады будут сопровождаться метелью с порывистым ветром до 18 м/с. К вечеру погода начнет успокаиваться. Потеплеет до -3 ...-5 . Ветер стихнет до 9 м/с.

Утро 1 января будет свежим. Температура воздуха снова упадет до - 10 градусов, также продолжится небольшой снегопад. В сумме за 31 декабря и 1 января в Перми может выпасть 8-10 мм осадков.

В ночь на 2 января снова похолодает до - 23. В Перми до - 20. Днем ожидается малооблачная погода, потеплеет до - 11…-16 градусов. Предварительно, температура воздуха ожидается в пределах -11…-16°.

В конце недели снова начнется потепление и 4 января возможна оттепель до +1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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