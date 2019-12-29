«Ходить невозможно!» Пермяки пожаловались на состояние тротуаров в центре города

СЕГОДНЯ 17:57 2019-12-29T17:57:29+03:00

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- Где же обещанная мраморная крошка? Пройти по тротуару и не упасть – подвиг! – пишут пермяки в социальных сетях.

Улицы Перми опять сковал лед. Жители жалуются на тротуар вдоль эспланады на Ленина – половину пешеходной дорожки отдали под ограждения ледового городка, а по оставшейся части не пройти.

Сплошной лед на Крисанова, Петропавловской, Ленина, Монастырской. На ступенях торговых центров. Упав на скользкой дорожке, пермяки спешат в травмпункт.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за гололеда пострадали больше 200 человек. Травмпункты города были переполнены. «Скорая» не переставая, выезжала на сообщения о травмах.

ИСТОЧНИК KP.RU