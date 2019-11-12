В Перми из-за гололеда пострадали больше 200 человек

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-12T14:02:56+03:00

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Капризы погоды не прошли бесследно. В понедельник, 11 ноября, выходить на улицах Перми был каток, а лишний раз выйти из дома было опасно для жизни и здоровья.

Травмпункты города были переполнены. «Скорая» не переставая, выезжала на сообщения о травмах.

- Вчера мы осуществили 208 вызовов, причиной которых были уличные травмы. Диагнозы типичны - переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясения мозга, сильные ушибы, - сообщили в пресс-службе «скорой помощи».

Медики предупреждают пермяков быть внимательнее на тротуарах, дорогах и лестницах. Рекомендуют не делать резких движений, смотреть под ноги и не отвлекаться на телефоны. А также - помогать пожилым людям. Им лучше не выходить из дома в эти дни.

ИСТОЧНИК KP.RU