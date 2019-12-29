Пермяки обсуждают черный дым в центре Перми

СЕГОДНЯ 13:23 2019-12-29T13:23:33+03:00

Погибших и пострадавших во время происшествия нет. Фото: Подслушано Пермь

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-Что горит в центре? Даже в Кондратово видно!- жителей города испугал черный дым над городом.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что возгорание произошло в микрорайоне Парковый. Там загорелся мусор на открытой территории площадью 5 кв.м.

Погибших и пострадавших во время происшествия нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее мы писали о том, что после гибели на пожаре в деревне Сидорята Верещагинского района 23-летней женщины и ее трех маленьких детей следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

ИСТОЧНИК KP.RU