Пермяки обсуждают черный дым в центре Перми
-Что горит в центре? Даже в Кондратово видно!- жителей города испугал черный дым над городом.
В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили, что возгорание произошло в микрорайоне Парковый. Там загорелся мусор на открытой территории площадью 5 кв.м.
Погибших и пострадавших во время происшествия нет. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС по Пермскому краю.
Напомним, ранее мы писали о том, что после гибели на пожаре в деревне Сидорята Верещагинского района 23-летней женщины и ее трех маленьких детей следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
ИСТОЧНИК KP.RU