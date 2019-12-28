2019-12-28T14:09:10+03:00
Происшествия

В Прикамье после гибели семьи на пожаре возбудили уголовное дело

Найдены тела четырех человек
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
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После гибели на пожаре в деревне Сидорята Верещагинского района 23-летней женщины и ее трех маленьких детей следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, утром в субботу, 28 декабря, в деревянном доме произошел пожар. После ликвидации возгорания пожарные обнаружили тела женщины и ее детей - двух и четырех лет, а также 4-месячного младенца.

- На месте происшествия работает группа следователей и следователей-криминалистов, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - При осмотре, проведенном следователем с участием судебно-медицинского эксперта, видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

В ближайшее время будут назначены судебные экспертизы для выяснения причины смерти погибших и произошедшего пожара, сообщили в следствии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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