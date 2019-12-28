«Тело третьего ребенка пока не обнаружено». В Пермском крае на пожаре погибла семья с маленькими детьми

Страшный пожар произошел утром в субботу, 28 декабря, в Верещагинском городском округе. Примерно в половине двенадцатого загорелся частный деревянный дом в деревне Сидорята.

- В этом доме жила 23-летняя женщина с тремя детьми, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Малыши были в возрасте двух и четырех лет, а также 4-месячный младенец.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения: 34 человека и 13 машин. Для тушения огня им потребовалось 40 минут. Но дом сгорел практически полностью.

- В 12.18 пожар был локализован, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - К сожалению, имеются погибшие.

После ликвидации огня пожарные обнаружили в сгоревшем доме останки женщины и двух маленьких детей. Тело третьего ребенка пока не обнаружено. Подробности происшествия и причины возгорания пока выясняются. Возможно, пожар возник из-за неправильной топки русской печи.