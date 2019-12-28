В Прикамье на пожаре погибли мать и двое маленьких детей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-28T12:31:51+03:00

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В субботу, 28 декабря, в 11.28 в деревне Сидорята Верещагинского городского округа загорелся жилой дом. На место выехали пожарно-спасательные подразделения: 34 человека и 13 машин. Для тушения огня им потребовалось 40 минут.

- В 12.18 пожар был локализован, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. - К сожалению, имеются погибшие. Подробности происшествия и причины возгорания пока выясняются.

После ликвидации огня пожарные обнаружили в сгоревшем доме останки женщины и двух маленьких детей. По данным нашего источника в правоохранительных органах, в доме жила мать с тремя малышами: двух и четырех лет, а также новорожденным.

ИСТОЧНИК KP.RU