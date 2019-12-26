В РЖД не определили сроки закрытия железной дороги между Пермь-I и Пермь-II

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-26T17:00:31+03:00

Документы в краевое правительство до сих пор не поступили

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Приказ о закрытии железнодорожных путей на участке между станциями Пермь-I и Пермь-II Министерство транспорта России подписало еще во вторник, 24 декабря. Об этом вчера сообщил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. А когда именно движение поездов и электричек по этому участку будет закрыто, должны были решить в РЖД.

По словам министра, решение должно было поступить в регион 26 декабря, после обеда. Но на данный момент никаких документов о закрытии железной дороги РЖД не направило, сообщили в краевом Минтрансе.

Напомним, краевые власти намерены заменить железнодорожное движение вдоль набережной Камы скоростным трамваем. Трамвайные пути от микрорайона Парковый до Перми – I, по планам, должны появиться в 2022 году. Тем временем пермяки, которые пользуются электричками, пишут обращение в РЖД с требованием не закрывать горнозаводскую ветку.

ИСТОЧНИК KP.RU