2019-12-26T15:08:18+03:00
Происшествия

В Прикамье из-за аварии без воды остались 8 тысяч человек

Спасатели рекомендуют перекрыть краны
Лилия Абибулаева
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Жителям подвезут питьевую водуЖителям подвезут питьевую водуФото: Василий Вахрин
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В Лысьве в четверг, 26 декабря, экстренно отключили холодное водоснабжение. 8 тысяч человек остались без воды. Жителям подвезут питьевую воду.

В ГУ МЧС по Пермскому краю сообщили о том, что на месте происшествия работают силы и средства звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ГО Лысьва. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

В ведомстве рекомендуют перекрыть краны, задвижки, вентили на водопроводных трубах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в молочных продуктах в магазинах Перми нашли фальсификаты. Проверку проводили Роспотребнадзор и Пермский молодежный центр

ИСТОЧНИК KP.RU

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