В молочных продуктах в магазинах Перми нашли фальсификаты
Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре и представители пермского молодежного центра отобрали 50 проб сметаны, молока, творога и масла в крупнейших торговых сетях Перми.
В 5 из 17 проб масла были выявлены нарушения. Специалисты использовали фальсификат вместо молочного жира.
Из этих 5 производителей один находится в Пермском крае.
- Результаты экспертизы мы направили в Роспотребнадзор и Россельхоз надзор Пермского края, а также в торговые сети, чтобы они знали, что продают своим покупателям. Производители пытаются снизить свои затраты, обманывая покупателей, а в итоге страдает здоровье людей. Мы намерены добиваться того, чтобы с полок магазинов пропала некачественная продукция, - сообщил член правления ПМЦ Марк Коробов.
ИСТОЧНИК KP.RU