В молочных продуктах в магазинах Перми нашли фальсификаты

СЕГОДНЯ 15:12 2019-12-25T15:12:48+03:00

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Сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре и представители пермского молодежного центра отобрали 50 проб сметаны, молока, творога и масла в крупнейших торговых сетях Перми.

В 5 из 17 проб масла были выявлены нарушения. Специалисты использовали фальсификат вместо молочного жира.

Из этих 5 производителей один находится в Пермском крае.

- Результаты экспертизы мы направили в Роспотребнадзор и Россельхоз надзор Пермского края, а также в торговые сети, чтобы они знали, что продают своим покупателям. Производители пытаются снизить свои затраты, обманывая покупателей, а в итоге страдает здоровье людей. Мы намерены добиваться того, чтобы с полок магазинов пропала некачественная продукция, - сообщил член правления ПМЦ Марк Коробов.

ИСТОЧНИК KP.RU