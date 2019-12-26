2019-12-26T09:29:03+03:00
Происшествия

На трассе в Прикамье погиб 27-летний мужчина

Он нарушил правила дорожного движения
Лилия Абибулаева
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По факту ДТП проводится проверкаПо факту ДТП проводится проверкаФото: Василий Вахрин
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В Пермском крае на трассе в Краснокамском районе произошла авария, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Авария произошла 25 декабря около 18:15.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, погибший переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль «Хендай Солярис». От полученных травм мужчина погиб до прибытия кареты «скорой помощи».

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадали 4 человека. Водитель иномарки «Киа» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Хендай Крета».

ИСТОЧНИК KP.RU

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