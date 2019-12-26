На трассе в Прикамье погиб 27-летний мужчина

СЕГОДНЯ 09:29 2019-12-26T09:29:03+03:00

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В Пермском крае на трассе в Краснокамском районе произошла авария, в результате которой погиб 27-летний мужчина. Авария произошла 25 декабря около 18:15.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, погибший переходил дорогу в неположенном месте, когда на него наехал автомобиль «Хендай Солярис». От полученных травм мужчина погиб до прибытия кареты «скорой помощи».

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что на трассе в Прикамье пострадали 4 человека. Водитель иномарки «Киа» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Хендай Крета».

ИСТОЧНИК KP.RU