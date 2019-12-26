«200 метров не доехали до дома». На трассе в Прикамье пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 07:48 2019-12-26T07:48:50+03:00

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На трассе в Прикамье произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали 4 человека.

В УГИБДД по Пермскому краю сообщили о том, что 25 декабря около 9:00 на трассе Краснокамск - Нытва столкнулись два автомобиля. Водитель иномарки «Киа» по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с иномаркой «Хендай Крета».

В результате аварии 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Всех доставили в больницу.

- Моя коллега не доехала до дома 200 метров! Водитель на КИА вылетел в лоб. Она в гипсе, муж в реанимации. Дома трое детей, - написали знакомые пострадавших.

Родственники пострадавших просят жителей Пермского края о помощи. Пострадавшим в ДТП нужна кровь.

- Срочно нужна кровь 3+ или 1+, 1-. Для Южакова Владимира Александровича, - написали родственники в социальных сетях. - Он очень сильно пострадал в автомобильной аварии на трассе Краснокамск-Нытва. Множественные переломы, разрывы внутренних органов.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ЧП

ИСТОЧНИК KP.RU