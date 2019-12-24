2019-12-24T09:40:57+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья будут судить за убийство сына

Жителя Прикамья будут судить за убийство сына
Лилия Абибулаева
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От полученных травм потерпевший скончалсяОт полученных травм потерпевший скончалсяФото: архив "КП"
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В Пермском крае перед судом предстанет местный житель. Его обвиняют в умышленном убийстве родного сына.

Все произошло днем 14 октября текущего года. Следователи выяснили, что отец и сын находились дома. Между ними произошла ссора, в результате которой глава семьи схватился за нож. Мужчина ударил 30-летнего сына по телу. От полученных травм потерпевший скончался.

Уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье 38-летний мужчина надругался над 52-летней знакомой. Следователи выяснили, что в декабре 2019 года обвиняемый и потерпевшая вместе выпивали в ее доме. Мужчина начала приставать к женщине. Потерпевшая сопротивлялась, но гость применил силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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