В Прикамье 38-летний мужчина надругался над 52-летней знакомой
В Пермском крае арестовали 38-летнего жителя Частинского района. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении 52-летней знакомой.
Следователи выяснили, что в декабре 2019 года обвиняемый и потерпевшая вместе выпивали в ее доме. Мужчина начала приставать к женщине. Потерпевшая сопротивлялась, но гость применил силу. Мужчина избил женщину и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.
Подозреваемого задержали. Его водворили в изолятор временного содержания. Сотрудники следственного комитета продолжают расследование дела.
ИСТОЧНИК KP.RU