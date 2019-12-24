В Прикамье 38-летний мужчина надругался над 52-летней знакомой

СЕГОДНЯ 09:33 2019-12-24T09:33:33+03:00

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В Пермском крае арестовали 38-летнего жителя Частинского района. Мужчину обвиняют в совершении иных действий сексуального характера в отношении 52-летней знакомой.

Следователи выяснили, что в декабре 2019 года обвиняемый и потерпевшая вместе выпивали в ее доме. Мужчина начала приставать к женщине. Потерпевшая сопротивлялась, но гость применил силу. Мужчина избил женщину и совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.

Подозреваемого задержали. Его водворили в изолятор временного содержания. Сотрудники следственного комитета продолжают расследование дела.

ИСТОЧНИК KP.RU