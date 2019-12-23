2019-12-23T09:52:36+03:00
Происшествия

В Перми остановлены поиски 12-летней девочки

Она ушла на прогулку 22 декабря
Лилия Абибулаева
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Телефон девочки был отключен.Телефон девочки был отключен.Фото: Василий Вахрин
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В Свердловском районе Перми в воскресенье, 22 декабря, пропала 12-летняя девочка. Малышка ушла из дома по адресу Емельяна Ярославского на прогулку. Телефон девочки был отключен. Родители сообщили в полицию.

В понедельник, 23 декабря, в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили о том, что поиски девочки остановлены. Ночью она пришла домой.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны подробности о пропавшем на автомобиле 44-летнем пермяке. Его супруга рассказала подробности исчезновения мужчины. 6 декабря в 12.55 она позвонила мужу в последний раз. Тот ответил, что едет из гаража, расположенного в Кировском районе. А потом пропал за несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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