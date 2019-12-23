2019-12-23T09:52:01+03:00
Общество

"Исчез за 4 минуты". Стали известны подробности о пропавшем на автомобиле 44-летнем пермяке

Его разыскивают больше двух недель
Елена КОНОВА
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Пропавший Андрей Солонченко. Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краюПропавший Андрей Солонченко. Фото пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю
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В Перми продолжаются поиски пропавшего Солонченко Андрея Викторовича. Его супруга рассказала подробности исчезновения мужчины. 6 декабря в 12.55 она позвонила мужу в последний раз. Тот ответил, что едет из гаража, расположенного в Кировском районе. А потом пропал за несколько минут.

- Ровно через 4 минуты я снова позвонила Андрею, но телефон уже был недоступен, - говорит женщина. - Больше на связь он не выходил. В последний раз камеры зафиксировали его автомобиль на 41 километре Западного обхода (развязка на Шоссе Космонавтов).

Если вдруг вы видели автомобиль «Тойота Хайлендер» белого цвета с номером А522ХО/159 или пропавшего Андрея Солонченко, звоните по телефону 02 (102 с мобильного).

Приметы: на вид 45 лет, рост 180 см, полного телосложения, волосы темно-русые, короткие.

Особые приметы: лобная залысина; искривление носа вправо; «ямочка» на подбородке.

Был одет: на голове вязаная шапка черного цвета, свитер черного цвета, куртка зеленого цвета, тканевая, удлиненная, с капюшоном, штаны черного цвета, на ногах ботинки зимние черного цвета на шнурках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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